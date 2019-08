O homem fugiu levando apenas R$ 6 em moedas porque a vítima conseguiu esconder o restante do dinheiro

publicado em 15/08/2019

Uma criança de apenas sete anos foi feita de "escudo" por um bandido durante um roubo, ontem à noite, em um açougue, em São José do Rio Preto (SP). O caso aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras.Segundo o registro policial?, o criminoso, que usava um capacete, entrou no estabelecimento armado e anunciou o assalto.Depois de pegar o dinheiro do caixa e um celular, ele agarrou o filho da dona do açougue e ameaçou atirar.Depois, soltou a criança e fugiu. Apesar do susto, o menino não se feriu e passa bem.O homem fugiu levando apenas R$ 6 em moedas porque a vítima conseguiu esconder o restante do dinheiro.