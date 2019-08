Vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital da cidade, mas não resistiu.

publicado em 26/08/2019

Luciana bateu a moto que estava dirigindo em uma avenida de José Bonifácio — Foto: Facebook/Reprodução

Uma auxiliar de serviços gerais de 37 anos morreu na noite deste domingo (25) após bater a moto em um poste em José Bonifácio (SP).Luciana Ramos Cardoso Mota estava na Avenida Antônio Nhoato quando aconteceu o acidente. Ela chegou a ser socorrida e levada para um hospital da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou no hospital com parada cardiorrespiratória e morreu na noite de domingo.