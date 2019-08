A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito no cruzamento das ruas General Ozório e Tibagi

O homem foi levado até o Plantão Policial, onde o médico legista realizou o exame clínico (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga foi acionada na noite do último sábado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento das ruas General Ozório e Tibagi, em Votuporanga, e acabou detendo um homem de 46 anos, por embriaguez ao volante.Segundo informações do boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no local, foram informados de que o indiciado conduzia sua motocicleta pela rua General Ozório quando teria colidido contra uma biz, que seguia pela rua Tibagi.Com a colisão, a condutora do veículo caiu e sofreu ferimentos leves, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu de Votuporanga, e levada até a Santa Casa local para receber atendimento médico.Ainda no local da colisão, os policiais militares questionaram se o motociclista havia ingerido algum tipo de bebida alcoólica, tendo o mesmo confessado e dito que havia bebido uma lata de cerveja no período da manhã. A Polícia Militar, ainda, perguntou se o homem faria teste do bafômetro, que se recusou.Diante da situação, os policiais militares conduziram o acusado até a Central de Flagrantes de Votuporanga. Na delegacia, novamente, o homem se recusou a realizar o teste e a autoridade acionou o médico legista para fazer o exame clínico, que acusou positivo para embriaguez.A autoridade policial, então, ratificou a prisão em flagrante do homem e decretou a fiança criminal de R$ 1 mil, sendo apresentada e o motociclista liberado em seguida para responder em liberdade.