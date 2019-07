O acidente aconteceu em março deste ano na vicinal que liga Álvares Florence à Américo de Campos

publicado em 23/07/2019

Valéria Araújo de Paula de 27 anos morreu após colidir contra cavalos em vicinal (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Na noite desta segunda-feira (23), a professora, de 27 anos, Valéria Araújo de Paula morreu após sofrer uma colisão contra um cavalo, na vicinal que liga Álvares Florence á Américo de Campos, em março deste ano.

De acordo com informações dos familiares, Valéria estava internada desde o acidente, que ocorreu no dia 19 de março, e permaneceu em coma durante quatro meses no Hospital de São José do Rio Preto. A vítima é natural de Américo de Campos e residia no distrito Cabeceira das Águas Paradas.

A vítima deixou seu namorado Bruno Henrique Giovanini, seus irmãos Vanessa Maria de Paula da Silva e Vimerson Marciano de Paula, além de seus pais Sueli de Araújo de Paula e Yolando Marciano de Paula. Seu sepultamente será nesta terça-feira (23), às 17h30, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.

Relembre o acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na estrada vicinal que liga Álvares Florence à Américo de Campos, próximo a “Cabeceira das Águas Paradas”. A colisão envolveu uma motocicleta e um cavalo. A pilota do veículo sofreu diversos ferimentos.

Segundo informações preliminares, a professora, de 27 anos, seguia em direção ao trabalho em sua motocicleta Honda/Biz, quando teria colidido contra um cavalo, que estava na estrada.