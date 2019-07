Segundo o boletim de ocorrência, o indiciado também já possuía um mandado de prisão em regime aberto expedido em Auriflama

publicado em 24/07/2019

O indiciado foi levado até o Plantão Policial, onde permaneceu detido aguardando audiência de custódia (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam durante a noite desta segunda-feira um homem de 28 anos após o furto de um estabelecimento comercial localizado na avenida Emílio Arroio Hernandes, em Votuporanga. O flagrante aconteceu em virtude do contato do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM.Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe recebeu a informação de que um indivíduo havia furtado um supermercado no local dos fatos. Imediatamente, os policiais se deslocaram até o comércio e, em contato com o vigilante, foram informados de que o indivíduo havia sido abordado quando estava saindo do estabelecimento.Conforme consta na ocorrência, ao ser abordado, o acusado estava com alimentos do supermercado. Analisando as imagens do sistema de monitoramento do local, a Polícia Militar viu que o homem passava pelos corredores e colocava produtos em suas vestes e que no decorrer do dia, ele teria cometido outros furtos no local.Em consulta pelo sistema policial, as autoridades observaram que o acusado constava como procurado, já que possuía um mandado de prisão em regime aberto expedido pelo juiz de direito do Foro de Auriflama.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao indiciado, sendo conduzido até o Plantão Policial de Votuporanga, onde permaneceu detido aguardando audiência de custódia.