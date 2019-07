Com eles foram encontradas 41 peças de roupa, que totalizam quase R$ 8 mil, e uma marreta. Terceiro suspeito conseguiu fugir.

publicado em 15/07/2019

Os suspeitos desceram e entraram na residência (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) prendeu um maior e apreendeu um menor de idade em flagrante por furto a uma loja de roupas femininas, na Vila Bandeirante, na madrugada desta segunda-feira (15).De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi informada sobre o furto e seguia para o local quando cruzou com um carro ocupado por um motorista e dois passageiros. A viatura então começou a seguir o veículo, que parou em frente a uma casa.Os suspeitos desceram e entraram na residência. Os policiais também desceram e foram atrás dos rapazes. Dois foram detidos e um terceiro conseguiu fugir. Ambos confirmaram o furto na loja e deram o nome do terceiro envolvido.No veículo foram encontradas 41 peças de roupa, que totalizam quase R$ 8 mil, e uma marreta. Nenhum documento de licença ou de propriedade do carro foi encontrado.Os dois suspeitos passarão por audiência de custódia, sendo o maior de idade pela manhã e o menor à tarde.