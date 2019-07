A vítima foi socorrida na UPA da Vila Toninho, depois encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto

publicado em 13/07/2019

Enxada usada no crime foi apreendida pela polícia (Foto:Marco Antonio dos Santos)

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira, 12, acusado de tentar matar com golpe de enxada a mulher de 38 anos, no bairro Brejo Alegre, em Rio Preto. A vítima tinha uma medida protetiva para manter o agressor afastado a 100 metros de distância.Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até a casa após ser avisada por uma vizinha que ligou para denunciar a tentativa de homicídio. Quando os policiais entraram no imóvel conseguiram ver pela janela o homem com as duas mãos no pescoço da mulher.Ao entrar no quarto onde estava o casal, os policiais se depararam com a mulher desmaiada no chão e o homem tentando enforcá-la. O suspeito foi afastado da vítima e algemado.A mulher estava com grave ferimento na cabeça e grande sangramento. Ao lado dela tinha uma enxada, com vestígios de sangue e do cabelo da vítima. Imediatamente foi solicitado socorro para a mulher.A dona de casa foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Toninho, mas como o caso era grave, ela foi transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada em na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).No Plantão Policial, o delegado Marcelo Parra, determinou a prisão em flagrante do homem por homicídio qualificado tentado e por descumprimento de medida protetiva. Ele está em uma das celas da carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto a espera da audiência de custódia.