Um total de 1.504 presos terão até as 16h do dia 3 de julho para poder curtir as festas juninas com suas famílias, beneficiados pela saidinha temporária

publicado em 26/06/2019

Com relação aos 1.457 presos sem tornozeleira, a fiscalização será feita pela Polícia Militar (Foto: Diário da Região)

A partir das 6h desta quinta-feira 27, um total de 1.504 presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) vão ganhar sete dias de liberdade. Eles terão até as 16h do dia 3 de julho para poder curtir as festas juninas com suas famílias, beneficiados pela saidinha temporária. Deste total, apenas 47 detentos vão ser monitorados em tempo real por tornozeleiras eletrônicas - 3% do total.Os presos beneficiados estão proibidos de frequentar bares e festas com venda de bebidas alcoólicas. Os detentos também não podem sair de casa das 22h às 6h, sob pena de serem imediatamente detidos e devolvidos à unidade prisional, além de serem punidos com a suspensão do direito de futuras saídas temporárias.Os pedidos de saidinha começaram a ser analisados na semana passada pela juíza Luciana Cochito, da Vara de Execuções Criminais. A lista dos detentos aptos ao benefício foi fornecida por Ademir Panciera, diretor técnico do CPP.Têm direito aos sete dias de liberdade os presos que apresentaram bom comportamento, de acordo com avaliação interna do CPP, e que chegaram dentro do prazo na saidinha de março deste ano. Por conta de atrasos, 20 presos tiveram os nomes vetados na lista dos beneficiados para esta nova saída temporária.Antes dos homens, 52 presas do Centro de Ressocialização Feminina de Rio Preto (CRF) foram liberadas de 12 a 18 de junho. De acordo com a Justiça, todas foram monitoradas por tornozeleiras eletrônicas e retornaram dentro do prazo.O acompanhamento das atividades dos presos com tornozeleiras fica a cargo de uma empresa terceirizada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Ao ser constatada quebra das regras ou tentativa de retirar o equipamento, a equipe de monitoramento avisa a Polícia Militar.Com relação aos 1.457 presos sem tornozeleira, a fiscalização será feita pela Polícia Militar. Em nota, a PM afirmou que nesses períodos "redobra a atenção no patrulhamento preventivo e continua com a intensificação nas rondas diárias. Através de ações de polícia ostensiva e preventiva, faz com que a população rio-pretense permaneça com a sensação de segurança".