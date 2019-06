A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina da equipe da Polícia Militar em combate ao tráfico de drogas na região

publicado em 08/06/2019

O acusado foi encaminhado até a Central de Flagrantes para serem tomadas as devidas providências (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais militares prenderam um homem de 36 anos por envolvimento com o tráfico de drogas na rua Germano Robach, no bairro Estação, em Votuporanga. O flagrante aconteceu durante o patrulhamento de rotina da equipe em combate ao crime na região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na esquina das ruas Conde Francisco Matarazzo e Germano Robach, local que já é conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes.

Conforme consta na ocorrência, ao ver a aproximação da viatura, um dos homens foi embora, não sendo possível realizar a abordagem. No entanto, a PM conseguiu abordar o acusado, que também já é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Durante revista pessoal, as autoridades localizaram seis porções de crack, embaladas e prontas para a comercialização aos dependentes químicos, e que estavam escondidas em suas roupas. Questionado, o indiciado afirmou que iria usar o entorpecente e não revelou a origem, muito menos o indivíduo que estava junto com ele.