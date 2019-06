O flagrante aconteceu durante patrulhamento pela área central da cidade

publicado em 12/06/2019

O acusado foi levado até o 1º DP, onde a autoridade decretou a fiança, que não foi apresentada e o homem permaneceu detido (Foto: Divulgação)

Uma equipe de atividade delegada prendeu, nesta quarta-feira, um homem de 30 anos após o furto de desodorantes de um supermercado, localizado no centro de Votuporanga. O flagrante aconteceu durante patrulhamento pela área central da cidade.

Segundo informações da ocorrência, a equipe de policiamento a pé notou que um indivíduo, que já é conhecido nos meios policiais, vinha de encontro com a equipe com uma sacola, no entanto, ao ver a presença da polícia, desviou o caminhado e seguiu em direção a rua Mato Grosso.

Conforme consta na ocorrência, em virtude da situação, os policiais acompanhou o acusado, momento em que viu quando ele entrou em um estabelecimento de ‘moto taxi’, realizando a abordagem em seguida.

De acordo com as informações, a equipe localizou na sacola vários desodorantes. Questionado, o indiciado confessou que teria acabado de furtar os produtos de um supermercado na praça da Matriz, no centro de Votuporanga. Em contato com o estabelecimento comercial, o representante confirmou o ocorrido analisando as imagens da câmera de segurança.

Diante dos fatos, o indiciado foi autuado por furto pelos policiais, sendo encaminhado até o Primeiro Distrito Policial de Votuporanga, onde a autoridade policial decretou a fiança, que não foi apresentada e o indivíduo permanecer detido à disposição da Justiça.