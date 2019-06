A delegacia Especializada já estava investigando o envolvimento da acusada com o trafico de drogas em Nhandeara

publicado em 14/06/2019

Os policiais da Dise apreenderam diversas pedras de crack prontas para a comercialização aos usuários (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na manhã desta sexta-feira, uma mulher de 22 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Nhandeara. A acusada já estava sendo investigada pela prática do crime naquela cidade há algum tempo.

Segundo informações da Dise, a acusada foi presa no último dia sete, com seu marido e cunhados pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico em Nhandeara, no entanto, estava respondendo pelo crime em liberdade, já que estava amamentando um bebê de apenas 22 dias, mesmo assim, continuou realizando as vendas dos entorpecentes.

Conforme consta na ocorrência, os policiais cientes da comercialização da droga por parte da indiciada, continuaram monitorando suas atividades ilícitas. Nesta sexta-feira, a equipe da Dise observava a residência da mulher e flagraram a traficância e realizaram a abordagem surpresa.

De acordo com Dise de Votuporanga, em buscas pelo local, foram localizadas 34 pedras de crack prontas para a venda, uma pedra grande pesando aproximadamente três gramas e, que após ser fracionada, renderia em torno de 12 pedras menores para serem vendidas aos usuários. Também foram apreendidos dinheiro oriundo do tráfico, aparelho celular e material usado no processo de embalagem dos entorpecentes.

Diante dos fatos, a acusado foi encaminhada até a sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e, posteriormente, foi conduzida para uma cadeia da região, permanecendo à disposição da Justiça.