Os policiais civis da Especializada de Votuporanga realizaram investigação para localizar o indivíduo

publicado em 26/06/2019

O preso foi levado para uma cadeia de Santa Fé do Sul; a polícia ainda recuperou 11 carneiros que foram furtados (Foto: Divulgação/Polícia)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prenderam nesta terça-feira um homem, de 34 anos, que estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto desde outubro do ano passado.

Segundo informações dos policiais, o capturado estava cumprindo pena por crime de furto. A equipe policial realizou um trabalho de investigação e conseguiram localizar o homem e realizar a prisão.

Durante buscas desenvolvidas na área rural, os policiais civis da DIG ainda apreenderam 11 carneiros, que haviam sido furtados de uma propriedade rural há algumas semanas em Votuporanga. Em contato com a vítima, os animais foram reconhecidos e devolvidos imediatamente ao dono.

Após realizar os trabalhos de praxe da Polícia Judiciária, o preso foi encaminhado para uma cadeia pública de Santa Fé do Sul.