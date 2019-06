O individuo é acusado de matar animal silvestre às margens do rio São José dos Dourados

publicado em 26/06/2019

O caçador pagou uma fiança no valor de R$ 1 mil para responder em processo de liberdade (Foto: Votuporanga Tudo)

Na noite desta terça-feira (25), um morador de Votuporanga foi preso pela Polícia Ambiental. O indivíduo é acusado de matar animal silvestre às margens do rio São José dos Dourados.

Durante o patrulhamento, a equipe da Polícia Ambiental avistou uma moto escondida no meio do mato. Os policiais fizeram as buscas e encontraram o suspeito transportando um saco plástico, na qual carregava uma paca abatida por arma de fogo.

De acordo com informações, o homem admitiu a caça e levou os policiais até o local aonde havia escondido uma carabina calibre 22.

O caçador também portava uma faca na cintura, lanterna e uma corda. Na carteira do individuo havia sete cartuchos de munições intactas.

Por fim, o homem foi preso em flagrante por matar animal silvestre, além de levar uma multa no valor de R$ 500,00.