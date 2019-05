Polícia

Unifev recepciona presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo

Nahid Chicani esteve acompanhado do membro do Rotary Club de Votuporanga Alcir Rubens Monteiro, em encontro realizado nesta sexta-feira (dia 24), no Campus Centro

publicado em 24/05/2019

UNIFEV recepciona presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo (Foto:Unifev) O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, e o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, recepcionaram, na manhã desta sexta-feira (dia 24), o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, acompanhado do membro do Rotary Club de Votuporanga Alcir Rubens Monteiro. O encontro, realizado no Campus Centro, teve o objetivo de promover a troca de experiências entre a FEV e a Fundação de Rotarianos que, atualmente, é mantenedora de cinco instituições de ensino, localizadas nas cidades de Cotia e de São Paulo: o Colégio Rio Branco, Faculdades Integradas Rio Branco, Ensino a Distância (EAD) Rio Branco, Centro Profissionalizante Rio Branco (CEPRO) e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco. De acordo com o Presidente da FEV, é muito importante estreitar o relacionamento entre as instituições e entender a maneira que cada uma está desenvolvendo a gestão educacional. “Entendemos como crucial a troca de experiências entre os gestores. É um intercâmbio de ideias muito benéfico para ambas as partes. Sem dúvidas, absorvemos desse encontro muitos pontos positivos, que poderão ser aplicados futuramente em nosso modelo de ensino e vice-versa”, disse. Para o Reitor, a visita possibilitou a compreensão de temas da área da educação por outro ponto de vista. “Foi uma oportunidade para conhecer a realidade de uma instituição de ensino da capital. Além disso, percebemos que os desafios enfrentados por eles coincidem, na maioria das vezes, com o nosso dia a dia”, finalizou.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2019/05/unifev-recepciona-presidente-da-fundacao-de-rotarianos-de-sao-paulo-n55532