publicado em 10/05/2019

Rogério Mancini foi apresentado na tarde desta quinta-feira no Clube Atlético Votuporanguense (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense apresen tou na tarde desta quinta-feira o novo treinador do CAV, Rogério Mancini. A apresentação ocorreu em uma coletiva de imprensa na Arena Plínio Marin. “Precisamos retomar a cara da Votuporanguense, do que foi deixado na Copa Paulista, um futebol bonito e vencedor”, declarou ao A Cidade.

O comandante alvinegro foi anunciado na última terça-feira. Ele tem 47 anos e comandará a Votuporanguense na Copa Paulista 2019. Suas primeiras palavras como técnico foram de agradecimento ao presidente Marcelo Stringari e diretoria do clube pelo convite. “Espero que façamos a prolongação dessa linha de trabalho que busca apresentar um futebol ofensivo, não só bonito, mas vitorioso. Podem ter certeza que buscaremos fazer um bom trabalho aqui”, falou.

Em conversa com o A Cidade, Mancini falou sobre a forma como ele gosta que seus times joguem: “eu sou muito favorável a times que tenham posse de bola, que envolvam o adversário. Na visão do técnico, as equipes brasileiras precisam primeiro de uma apresentação para então depois buscar os resultados. “Buscamos muito os resultados antes e acaba desmotivando o torcedor e de modo geral o torcedor brasileiro”, acrescentou.

Mancini observou que muitos se espelham no futebol europeu, porém é necessário entender um modelo de jogo que seja apresentável. “Eu sou assim, gosto de um time que jogue muito bem, que todos os jogadores tenham entendimento do jogo e que os 11 participem juntos”, comentou. Ele afirmou que busca um futebol mais envolvente e é isso que irá buscar na Alvinegra.