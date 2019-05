O homem ainda alegou que depois de concluir todas as transações bancárias, o bandido não parou de ligar pedindo mais dinheiro

publicado em 05/05/2019

O caso foi registrado como estelionato no Segundo Distrito Policial de Votuporanga e será investigado (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um morador do bairro Pozzobon de Votuporanga perdeu R$ 2 mil ao receber uma ligação de um homem dizendo que era primo de sua companheira e precisava de dinheiro para consertar o veículo que estava quebrado em rodovia. O caso foi registrado nesta sexta-feira no Segundo Distrito Policial.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou que recebeu a ligação no período da manhã, onde o suspeito dizia que era o primo de sua companheira, que estava nas proximidades da cidade de Bálsamo com seu automóvel quebrado e precisava de dinheiro emprestado para o conserto.

Conforme consta na ocorrência, o morador da cidade, de 45 anos, realizou um depósito no valor de R$ 500 na conta bancária fornecida pelo criminoso. Após concluir a transação, novamente, o indivíduo desconhecido ligou para a vítima e solicitou mais dinheiro, tendo o mesmo depositado mais R$ 1.500 em outra conta.

O homem ainda alegou que depois de concluir todas as transações bancárias, o bandido não parou de ligar pedindo mais dinheiro, momento em que a vítima constatou que se tratava de um golpe, já que também entrou em contato com o verdadeiro primo de sua companheira.