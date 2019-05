Os suspeitos atiraram pedras contra a vitrine do estabelecimento e saíram correndo

publicado em 25/05/2019

Érika Chausson

Dois homens foram flagrados por câmeras de monitoramento de segurança cometendo um ato de vandalismo contra a vitrine da loja MG Ventiladores e Ar-condicionado durante a madrugada deste sábado, no centro em Votuporanga.

Segundo as filmagens, os indivíduos, de aparência jovem, seguiam pela rua Pernambuco, próximo ao cruzamento com a rua Goiás, quando atiraram pedras contra a vitrine do estabelecimento comercial. Em seguida, os jovens saíram correndo do local.

O ato aconteceu às 2h12 e a ação dos suspeitos foi gravada por uma câmera de segurança próxima do local. O proprietário do estabelecimento atingido afirmou que irá registrar um boletim de ocorrência e também encaminhará as imagens para as autoridades policiais para a investigação.