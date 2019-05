Segundo o boletim de ocorrência, o indiciado teria ficado alterado ao não poder acompanhar uma paciente

O homem foi conduzido até 2º Distrito Policial, onde ele foi liberado após apresentar a fiança de R$ 1 mil

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante, nesta terça-feira, um homem por agressão e dano ao patrimônio público no Mini Hospital ‘Fortunata Germana Pozzobon’, no bairro Pozzobon. O indiciado estava acompanhando uma paciente, que estava recebendo atendimento no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o acusado chegou ao hospital junto com a paciente, que precisava de atendimento médico. Após passar pela triagem, a mulher foi chamada para ser consultada pelo especialista, neste momento, o homem também queria entrar no consultório.

Conforme as normas do hospital, a menos que o paciente necessite de acompanhamento, as pessoas não podem entrar no consultório médico. Por esta razão, o segurança informou ao acusado que ele não poderia entrar junto com a paciente. Então, o homem ficou irritado e iniciou uma discussão com o funcionário e demais servidores do local.

De acordo com a ocorrência, o indiciado iniciou uma briga e agrediu fisicamente o funcionário, assim como outras quatro servidoras e posteriormente, quebrou uma porta de vidro da triagem.

A Polícia Militar foi acionada e, em virtude dos fatos, deu voz de prisão ao homem, sendo encaminhado até o Segundo Distrito Policial de Votuporanga, onde a autoridade policial colheu os depoimentos e decretou a fiança no valor de R$ 1 mil. Ao ser exibida, o indiciado foi liberado em seguida.

A Prefeitura de Votuporanga lamenta e repudia profundamente o caso ocorrido no Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon” onde funcionários foram agredidos e o patrimônio público danificado por acompanhantes de uma paciente de 55 anos que estava em atendimento. Por regras do Pronto-Atendimento, é autorizado acompanhante apenas para pacientes menores de 18 anos, pessoas que eventualmente necessitam de acompanhante devido a estados de saúde mais críticos ou com idade acima de 60 anos. Os funcionários da Unidade compareceram à Delegacia de Polícia e registraram Boletim de Ocorrência por lesão corporal, ameaça, vias de fato e dano ao patrimônio público. Todo o processo foi acompanhado de perto por equipes da Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria Geral do Município, representantes e advogado do Núcleo de Atenção à Saúde que prestaram apoio e assistência necessária aos funcionários. Todos passam bem. O dano ao patrimônio público terá que ser ressarcido pelos autores da ocorrência. É importante ressaltar que os atendimentos na Unidade não foram prejudicados e seguem normalmente.