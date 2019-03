Em um dos casos, a polícia realizava patrulhamento quando foi acionada para atender a ocorrência

publicado em 19/03/2019

Os dois casos foram registrados no Plantão Policial de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Érika Chausson

Policiais militares prenderam duas pessoas, uma mulher de 44 anos e um homem 33 anos, por embriaguez ao volante durante o fim de semana em Votuporanga. Segundo o boletim de ocorrência, os dois flagrantes aconteceram em virtude de ocorrências de acidentes de trânsito.

No primeiro caso, os policiais realizavam patrulhamento quando foram acionados. No local, os policiais foram informados de que a indiciada realizava uma curva na avenida Nassif Miguel quando teria perdido o controle da direção e colido no portão de uma residência.

De acordo com a ocorrência, a acusada estava visivelmente embriagada e não realizou o teste do bafômetro. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida até a Central de Flagrantes, onde a autoridade policial deliberou a fiança no valor de R$ 350 reais, sendo apresentada e a mulher liberada em seguida.

Já a segunda ocorrência foi semelhante. Na avenida Paschoalino Pedrazzoli, as autoridades foram informadas de que a vítima já teria sido socorrida pelo Samu com ferimentos leves.

Conforme consta na ocorrência, o indiciado teria avançado o sinal do pare e colidido com a motocicleta da vítima.

Diante da situação, o acusado também foi levado até a Central de Flagrantes, onde a autoridade policial deliberou a fiança no valor de R$ 1 mil, não sendo apresentada.