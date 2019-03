A equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma denúncia anônima sobre o crime

publicado em 26/03/2019

Os policiais recuperaram a motocicleta furtada no bairro Monte Verde e devolveram para o proprietário (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Policiais militares, pertencen tes à Força Tática, prende ram um homem de 20 anos por furto de uma motocicleta, no bairro Monte Verde, nesta terça-feira, em Votuporanga. Uma adolescente de 17 anos também foi apreendida na ação pelo mesmo crime.

Segundo informações da Força Tática, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma denúncia anônima de que dois indivíduos haviam abandonado um veículo na rua Aramis Mendes Gonçalves, no bairro Monte Verde.

Conforme consta na ocorrência, a equipe se deslocou para o local, onde avistou o casal próximo da rua Evangelina Dutra Prado Oliveira e realizou a abordagem. Durante o questionamento, a dupla confessou que teria furtado o veículo e, por não conseguir ligar, abandonou a moto.