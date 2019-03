A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de Votuporanga com ferimentos leves

publicado em 14/03/2019

O Samu de Votuporanga foi acionado para prestar socorro (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Um acidente foi registrado na tarde de ontem, no cruzamento das ruas Ceará e Pernambuco, no centro de Votuporanga e deixou uma mulher de 27 anos ferida. Segundo informações preliminares, um veículo teria fechado e colidido com a motociclista, que perdeu o controle da direção, caiu, resultando em ferimentos leves.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para atender a ocorrência. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. A Polícia Militar também foi acionada para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.