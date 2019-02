Segundo consta na ocorrência, a agência bancária da vítima está analisando o caso para estornar o valor dos débitos efetuados na fatura do cartão de crédito

publicado em 22/02/2019

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será encaminhado para o Distrito Policial da área do fato para a investigação (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Uma moradora de Votuporanga, de 26 anos, perdeu quase R$ 500 ao constatar diversas compras em seu cartão de crédito na cidade de São Paulo que não efetuou. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes durante à noite desta quarta-feira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu sua fatura do cartão de crédito, onde percebeu que foram realizadas diversas compras na capital paulista e em outras cidades que não executou, totalizando o prejuízo de R$ 470,12.

De acordo com a vítima, ela foi até sua agência bancária e solicitou o bloqueio do cartão, já que o mesmo teria sido clonado, visto que não compareceu nos locais onde as compras foram consumadas.