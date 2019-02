O senhor alegou que está em posse de seu cartão e desconhece como a transação pode ter sido realizada

publicado em 12/02/2019

O boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue para a investigação policial (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Um idoso de 85 anos perdeu mais de R$ 300 ao ter o valor sacado de sua conta bancária no último sábado em Votuporanga. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o senhor possui uma conta corrente em uma agência, localizada na rua Amazonas no centro da cidade, e constatou em seu extrato bancário que o valor de R$ 370 havia sido sacado no último sábado.

De acordo com a ocorrência, a vítima alegou às autoridades que não realizou nenhuma transação deste tipo e desconhece quem possa ter realizado. Ele ainda alegou que está em posse de seu cartão bancário e não sabe como a transação pode ter sido realizada.