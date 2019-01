Um dos acusados já cumpriu pena por tráfico de drogas e estava sendo investigado pela prática do mesmo crime

publicado em 20/01/2019

Os acusados foram levados até o Plantão Policial e ficarão detidos até serem apresentados a audiência de custódia (Foto: A Cidade)

Policiais militares prenderam em flagrante dois homens, um de 27 e outro de 23 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas durante a noite desta sexta-feira em Votuporanga. A prisão aconteceu em decorrência do patrulhamento da polícia pela região do bairro Residencial Prado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acusado de 27 anos já cumpriu pena por tráfico de drogas, estava em liberdade há sete meses e foram realizadas diversas denúncias de que ele estava comercializando entorpecentes em um estabelecimento comercial, localizado na esquina da Raul Albertini com a Joaquim Inácio Nogueira.

Ainda de acordo com a ocorrências, os policiais militares realizavam o patrulhamento pela região do bairro Residencial Prado quando avistaram o indiciado de 27 anos no estabelecimento em uma motocicleta. Imediatamente os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, as autoridades localizaram duas porções de cocaína, a quantia de R$ 1.500 e um aparelho celular. Segundo as denúncias, o homem guardava as drogas na residência de seu cunhado, o preso de 23 anos, e a PM se deslocou até o local.