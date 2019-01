Um homem foi morto a facadas durante a noite desta segunda-feira dentro de um estabelecimento comercial próximo a avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e controlar a situação no local. Segundo informações preliminares, a vítima estava em um bar, próximo ao local onde são praticados aulas de trânsito de motocicleta, quando teria discutido e foi esfaqueado por um indivíduo, ainda desconhecido.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, compareceu no bar e constatou o óbito do homem.

A polícia procura pelo suspeito, que até o momento, continua foragido.