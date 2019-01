Os acusados estavam sendo investigados pelos policiais da Especializada

publicado em 29/01/2019

Os policias apreenderam diversas porções de entorpecentes, dinheiro, materiais de embalagem e um aparelho celular (Foto: Divulgação/DISE)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE de Votuporanga, prendeu na tarde desta terça-feira um casal por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São João, em Votuporanga. Os acusados estavam sendo investigados por policiais da Especializada pela prática do crime.

Segundo informações, na tarde desta terça-feira os policiais realizaram abordagem surpresa na residência do casal, sendo que durante busca pelo imóvel localizaram dois tubos plásticos contendo 37 porções de crack prontas para a venda.

Além do entorpecente, foram encontrados mais uma porção grande da mesma droga que seria embalada em porções menores, uma porção de maconha que também seria fracionada, dinheiro, materiais utilizados no processo de embalagem e um aparelho celular.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados até a sede da DISE de Votuporanga, onde foram autuados por tráfico de drogas e, posteriormente, serão encaminhados para uma cadeia da região ficando à disposição da Justiça.