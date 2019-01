A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência; vítimas foram socorridas pelo Samu

publicado em 08/01/2019

Dois automóveis se envolveram em um acidente na Av. Fortunato Targino Granja (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no fim da tarde desta terça-feira na Avenida Fortunato Targino Granja próximo a esquina com a rua Oito de Agosto em Votuporanga.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, os dois automóveis seguiam pelo mesmo sentido, bairro-centro, quando colidiram. No acidente, três pessoas ficaram levemente feridas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado para prestar atendimento as vítimas, uma mulher e duas crianças, que foram socorridas com leves escoriações.

A Polícia Militar também foi acionada no local para registrar a ocorrência. Parte da via foi interditada para controlar o trânsito. As causas do acidente ainda serão apuradas.