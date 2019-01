As vítimas foram atendidas com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga

publicado em 11/01/2019

Segundo informações da Policia Militar, o acidente envolveu quatro veículos (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito entre carro e moto registrado na manhã desta sexta-feira no cruzamento das ruas Rio Grande e Amazonas deixou duas pessoas levemente feridas em Votuporanga. Segundo informações da Polícia Militar, a colisão envolveu quatro veículos.

De acordo com a versão da motorista do automóvel, ela seguia pela rua Amazonas sentido centro-bairro, quando o motociclista teria avançado o semáforo na rua Rio Grande e colidido na lateral do carro. A motorista perdeu o controle, tentou desviar e acabou atingindo dois veículos que estavam estacionados na rua Amazonas.

Segundo informações de outras testemunhas, a motorista teria avançado o sinal vermelho quando aconteceu o acidente. Na colisão, duas pessoas ficaram levemente feridas. A equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada para prestar socorro.

Uma idosa de 86 anos que estava no veículo sofreu ferimentos leves, assim como o condutor da motocicleta que também teve ferimentos leves e foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O acidente será investigado pela polícia.