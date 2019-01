Apesar do impacto, nenhuma vítima ficou ferida; a Polícia Rodoviária compareceu no local para registrar a ocorrência

publicado em 11/01/2019

Ninguém se feriu na colisão entre um automóvel e um caminhão na rodovia Euclides da Cunha (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito entre carro e caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira na rodovia Euclides da Cunha, no km 522, sentido Fernandópolis- Votuporanga. Apesar do impacto, nenhuma vítima ficou ferida na colisão.

Segundo informações da vítima, de 20 anos, ele seguia sentido Votuporanga quando uma caminhonete realizava a ultrapassagem do caminhão. O rapaz começou fazer a ultrapassagem também, quando a caminhonete teria freado. O jovem se assustou, puxou o freio de mão e colidiu na lateral do caminhão.

A Polícia Rodoviária de Votuporanga foi acionada e compareceu no local para registrar a ocorrência. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, também esteve no local, mas não foi necessário atendimento.