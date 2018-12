O corpo será sepultado nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal da cidade

O corpo de Marcelo Oliveira Paulino, será sepultado nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

Um segurança particular de 36 anos, foi encontrado morto na noite desta terça-feira no bairro Vila Nova em Votuporanga.

De acordo com informações preliminares, Marcelo Oliveira Paulino foi encontrado sem vida em sua residência por sua mãe. A genitora teria saído de sua casa pela manhã para encontrar alguns familiares, e quando retornou, no início da noite, encontrou o filho caído em seu quarto com um tiro no coração.

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga, e será encaminhado para o Distrito Policial da área do fato. De acordo com as informações preliminares, a polícia investigará o caso.

O corpo de Marcelo Oliveira Paulino, está sendo velado no Cemitério Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, às 17h.