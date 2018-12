Segundo o delegado da DIG de Votuporanga, Dovairdes Carmona Cogo, ela afirmou que estava embriagada e arremessou a criança contra a parede

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prendeu na noite de ontem Stefhany Cristina de Oliveira Lima, de 29 anos, que confessou que teria matado o filho Diogo Lima Moreira, de 5 anos, enquanto estava embriagada na noite do último domingo, em Valentim Gentil.

Segundo o delegado responsável pela DIG de Votuporanga, Dovairdes Carmona Cogo, o depoimento durou cerca de 50 minutos. “Ela disse que ingeriu bebida alcoólica e estava embriagada e o Diogo chutou o cachorrinho, porque o animal estava correndo, e ela ficou irritada. Ela disse que pegou a criança e arremessou na parede várias vezes. A criança caiu no chão e ela viu a gravidade do fato. Correu com o menino nos braços pra rua e pediu socorro”, explicou.

Diogo Lima Moreira foi levado ao Pronto Socorro de Valentim Gentil, sendo posteriormente encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga, onde foram realizados os primeiros exames. “Constataram o traumatismo craniano e a criança foi removida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde por volta do meio-dia [desta segunda-feira] faleceu”, disse o delegado.

Ele afirmou que a mulher tentou, inicialmente, não assumir a culpa do crime, dizendo que a criança teria sofrido uma queda de bicicleta. “Hoje, por questões de consciência, ela acabou confessando o crime. Hoje, ela está arrependida. Em algum momento, ela recobrou a consciência, mas é muito tarde para se arrepender e agora ela vai responder pelo crime de homicídio qualificado”, afirmou o titular da DIG de Votuporanga.

De acordo com o delegado Dovairdes Carmona, uma testemunha ainda teria relatado que teria ouvido um barulho de alguém batendo na parede da residência. Ele ainda explicou que “as diligências começaram à tarde e a partir de amanhã [hoje], estarei em Valentim Gentil e será expedida a ordem para saber a vida da acusada e ouvir outras testemunhas. Ela já tinha uma tentativa de homicídio por ter esfaqueado o companheiro, mas ele solicitou que retirasse a queixa, sendo assim ela é tecnicamente primária”.