O acidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira na rua Pernambuco

publicado em 14/12/2018

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou um jovem de 18 anos gravemente ferido na rua Pernambuco na noite desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, o veículo e a moto seguia pelo mesmo sentido da via, quando o motociclista colidiu na traseira do carro.

O acidente aconteceu na rua Pernambuco entre as ruas Goiás e Alagoas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para atender a ocorrência. Até a chegada da viatura, os primeiros socorros foram realizados por um médico e uma enfermeira que estava próxima do local.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.