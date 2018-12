O idoso identificado como L.A., de 84 anos, que foi encontrado

com um tiro no ouvido de revólver calibre 32 dentro de um gol por volta das 10h, em frente ao Primeiro Distrito Policial de Votuporanga, localizado na rua Tibagi, 3195, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto na tarde desta quinta-feira.