O homem cumprirá a pena pela prática do crime de tráfico de drogas, pelo transporte de aproximadamente 110 kg de maconha oriunda do Paraguai

publicado em 27/12/2018

O atual endereço do homem foi localizado, no Jardim Canaã, em Votuporanga, e ele foi preso pela equipe da DIG (Foto: Divulgação/DIG de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

Os policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prenderam na manhã desta quinta-feira um homem, G.F.S., no bairro Jardim Canaã, que tinha um mandado de prisão em regime fechado por tráfico de drogas expedido pela 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto.

Segundo os policiais, a equipe local foi informada do mandado de prisão e iniciou a diligência para identificar o procurado, sendo que seu último endereço era na cidade de José Bonifácio. O atual endereço do homem foi localizado, no Jardim Canaã, em Votuporanga, e ele foi preso.

G.F.S. cumprirá a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, pelo transporte de aproximadamente 110 kg de maconha oriunda do Paraguai.

Diante dos fatos e após os procedimentos da Polícia Judiciária, o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.