Segundo informações apuradas pelo A Cidade, um ciclista e um carro estaria seguindo no mesmo sentido da rodovia, quando houve a colisão

publicado em 11/12/2018

O acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha (Foto: A Cidade)

Um homem, Sebastião Lauer Dias, de 62 anos, morreu na tarde desta terça-feira, por volta das 17h35, na rodovia Péricles Belini, no km 127 + 700 metros.

Segundo informações apuradas pelo A Cidade, a bicicleta e o carro estariam transitando no mesmo sentido da rodovia, Votuporanga-Álvares Florence, quando o ciclista teria cruzado a via, momento em que o veículo teria colidido contra a bicicleta.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Rodoviária de Votuporanga e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local para atender a ocorrência.

Ainda segundo informações apuradas, o médico do SAMU constatou o óbito no local. O trânsito foi sinalizado pela Polícia Rodoviária para evitar outros acidentes. As reais causas do acidente serão apuradas.





Atualizada às 21h19, do dia 11/12/2018