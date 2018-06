O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina da ROCAM e Força Tática pelo bairro Jardim das Palmeiras I

Aline RuizUma ação conjunta das equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) e da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga resultou na prisão de mais um traficante na cidade, na tarde desta terça-feira (5). O homem, identificado como T.H.C.P., de 32 anos, tentou fugir da polícia e ficou ferido, mas acabou preso na rua Domingos Mega, no bairro Jardim das Palmeiras I.O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina das duas equipes com o intuito de combater o tráfico de drogas naquela região. Em determinado momento, pela rua Paschoal Mega, os policiais avistaram um indivíduo sentado em frente à sua residência. Ao perceber que seria abordado, o mesmo fugiu pulando muros e telhados de outras casas.Durante a perseguição, o infrator ainda dispersou pelo caminho uma sacola plástica e acabou sofrendo escoriações pelo corpo. Após cerco policial, o indiciado foi abordado na rua que fica atrás de sua residência, a Domingos Mega. Na sacola que ele jogou fora, foram localizadas várias porções de crack, todas embaladas e prontas para venda. Já no interior de sua casa, a PM encontrou ainda uma caixa de papelão contendo uma porção grande de maconha e apetrechos para embalagem da droga.O traficante foi conduzido para o 3º Distrito Policial, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O rapaz foi encaminhado para a cadeia da cidade e permanecerá à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pelas equipes da ROCAM, cabos De Paula e Rezende e soldado Santana, e da Força Tática, sargento Martinez e cabos Leandro e Edwaldo.