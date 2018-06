P.R.S.O., de 28 anos, era passageiro em uma motocicleta e tentou fugir, mas foi abordado; o condutor do veículo foi ouvido e liberado

Na noite desta segunda-feira (4), um homem de 28 anos foi preso com drogas no bairro Colinas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

O tráfico de entorpecentes mais uma vez foi combatido pela equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga. Na noite desta segunda-feira (4), um homem de 28 anos foi preso com drogas no bairro Colinas.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento preventivo da ROCAM pela Zona Norte da cidade. Pela avenida Pedro Madrid Sanches, no bairro Colinas, os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta. A dupla, ao perceber a presença policial, demonstrou atitude suspeita, sendo ambos abordados de imediato.

O passageiro do veículo, identificado como P.R.S.O., de 28 anos, tentou correr em direção a uma mata que fica próximo do local, mas foi detido pela PM. Durante busca pessoal, foram localizadas em seu bolso porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Já com o condutor, L.B.O., de 20 anos, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar pesquisa do emplacamento do veículo, foi constatado que o mesmo utilizava uma placa de uma moto diferente da que estaria pilotando.

Os dois infratores foram conduzidos para a Central de Flagrantes. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão do homem de 28 anos por tráfico de drogas, sendo o mesmo recolhido para a cadeia local, permanecendo à disposição da Justiça. O jovem de 20 anos foi ouvido e liberado em seguida.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldado Martins, com o apoio da viatura I-16335, cabos M Garcia e Permegiani, do Comando Grupo Patrulha, sargento Souza e soldados Valim e Coutinho, e da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra.