O crime aconteceu na sexta-feira (8), no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon

publicado em 09/06/2018

Imagens da câmera de segurança mostram o indivíduo em uma motocicleta entrando no posto (Foto: Reprodução)

Aline Ruiz

Mais um posto de combustíveis de Votuporanga foi alvo de um ladrão armado. O crime aconteceu na sexta-feira (8), no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo informações da polícia, as vítimas relataram que um indivíduo em uma motocicleta entrou no posto de combustíveis de capacete e, sob forte ameaça, roubou cerca de R$ 320 que estava no caixa. Ainda de acordo com os funcionários do local, ele fugiu em seguida tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos e continua patrulhando a cidade a fim de encontrar o assaltante.