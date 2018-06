O segurança do local contou que autor do crime pegou um porte de Nutella, colocou dentro de uma bolsa de pano e saiu sem pagar

publicado em 05/06/2018

Jovem é flagrado furtando Nutella em supermercado de Votuporanga (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline Ruiz

No último fim de semana, um jovem de 22 anos, morador de Fernandópolis, foi flagrado pelo segurança de um supermercado de Votuporanga, localizado na rua Amazonas, no Centro da cidade, furtando um pote de Nutella. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no local dos fatos.De acordo com informações retiradas do boletim de ocorrência, o segurança do estabelecimento comercial contou que o autor do crime pegou um pote de Nutella, avaliado em R$ 37,98, colocou dentro de uma bolsa de pano e saiu do local sem efetuar o pagamento.Ainda de acordo com o colaborador do supermercado, ele teria pedido para o rapaz pagar o produto, porém, o mesmo negou e tentou fugir, mas foi contido pelo segurança, que acionou a PM. Na Central de Flagrantes, o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência, ouviu e liberou o jovem, alegando que não foi caracterizado grave ameaça ou violência durante o crime, sendo assim, o furto foi enquadrado no princípio da insignificância.