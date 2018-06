Os animais foram localizados no pátio de uma indústria da cidade, localizada às margens da rodovia Péricles Belini

publicado em 07/06/2018

Duas cobras da espécie jiboia foram capturadas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Aline Ruiz

Duas cobras da espécie jiboia foram capturadas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga no fim da tarde desta quarta-feira (6). Os animais foram localizados no pátio de uma indústria da cidade, localizada às margens da rodovia Péricles Belini, a SP-461.

Segundo informações dos bombeiros, a equipe foi acionada para capturar duas cobras que estavam debaixo de madeiras que estavam no pátio da indústria. Ambas as cobras mediam aproximadamente dois metros de comprimento.

Na manhã desta quinta-feira (7), as cobras foram encaminhadas para a Polícia Militar de Votuporanga, que soltou os animais em uma reserva ambiental afastada do perímetro urbano.