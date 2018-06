Os veículos foram localizados em regiões distintas da cidade, sendo a primeira no Jardim dos Pinheiros e a segunda no Pozzobon

publicado em 09/06/2018

A primeira moto foi localizada em um terreno baldio, na rua Júlio de Freitas, bairro Jardim dos Pinheiros (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizAs equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga recuperou na noite de sexta-feira (8) duas motocicletas produto de furto. Os veículos foram localizados em regiões distintas da cidade, sendo a primeira no Jardim dos Pinheiros e a segunda no Pozzobon.Segundo informações da polícia, a primeira moto, uma Yamaha/XTZ, de cor preta, foi localizada pela Força Tática estava escondida em um terreno baldio, na rua Júlio de Freitas, bairro Jardim dos Pinheiros. Os policiais sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra utilizaram a luz auxiliar denominada “silibim” durante o patrulhamento e conseguiram encontrar o veículo, que teria sido furtado na sexta-feira (8), no bairro Chácara Aviação.A segunda motocicleta produto de furto foi encontrada pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldado Martins, durante patrulhamento pela Zona Norte da cidade. Em determinado momento, pela rua Joaquim Serafim da Silva, no bairro Pozzobon, os policiais encontraram o veículo, uma Honda CG 150, de cor cinza, abandonado. A moto teria sido furtada também na sexta-feira (8), pela rua Armelindo Brunini, no bairro Santa Amélia.As duas motos passaram por perícia e foram conduzidas para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou os boletins de ocorrência, restituindo posteriormente os veículos para os seus verdadeiros proprietários.