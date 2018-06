A ação conjunta foi desencadeada nesta segunda-feira (4), no bairro Matarazzo

publicado em 05/06/2018

Com o traficante de 23 anos foram localizadas porções de crack e maconha (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Uma operação conjunta entra as equipes da Força Tática da Polícia Militar e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu mais um traficante na cidade. A ação foi desencadeada nesta segunda-feira (4), no bairro Matarazzo.

Segundo informações da polícia, o infrator identificado como A.P., de 23 anos, foi abordado no momento em que deixava a casa de seu comparsa, C.H.R.M., de 26 anos, que também já é conhecido nos meios policiais pelo mesmo crime. Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder várias pedras de crack, todas já embaladas e prontas para venda, uma pedra maior, que após fracionada renderia diversas porções, além de um tablete e várias porções de maconha.

O comparsa do jovem, porém, não foi localizado pelas equipes, sendo apenas A.P. conduzido para a sede da DISE. No local, o traficante recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado posteriormente para a cadeia da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça. Até o término do flagrante, o comparsa C.H.R.M. não havia sido localizado.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, com o apoio dos policiais civis da DISE local.