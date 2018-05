As duas foram encaminhadas para a cadeia pública de Nhandeara, onde permanecerão à disposição da Justiça

publicado em 07/05/2018

Mulheres são presas ao tentar entrar na cadeia de Riolândia com drogas em cuecas (Foto: Divulgação)

Aline Ruiz

Mais uma ocorrência em que mulheres tentam entrar com drogas dentro da penitenciária “João Batista de Santana”, em Riolândia, foi registrada no domingo (6). Desta vez, as duas infratoras colocaram maconha dentro de cuecas para entregar posteriormente a um rapaz que cumpre pena no local.

Segundo informações da polícia, as duas indiciadas chegaram na penitenciária para visitar o preso W.R.P.E.S., que é companheiro de A.B.L., de 29 anos, e irmão de D.T.E.S., de 25 anos. Ambas estavam usando cuecas que possuíam volume grande entre as pernas.

Ao realizar revista pessoal, as agentes penitenciárias encontraram uma substância semelhante a maconha costurada dentro da roupa íntima. Ainda dentro da mala da irmã do preso, a polícia também encontrou outra quantia da mesma substância que estava dentro das cuecas.

As duas mulheres foram conduzidas para a Central de Flagrantes de Votuporanga e encaminhadas para a cadeia pública de Nhandeara, onde permanecerão à disposição da Justiça.