Empresário afirma que os criminosos também tomaram café no estabelecimento em Rio Preto

publicado em 02/05/2018

'Me desculpe pela bagunça. Me perdoe', escreveram criminosos após furto a empresa de Rio Preto (SP) (Foto: André Vinha/Arquivo Pessoal)

A polícia procura por criminosos que invadiram uma empresa de São José do Rio Preto e deixaram uma mensagem com "pedidos de desculpas". Os danos foram flagrados pelo dono do estabelecimento na segunda-feira (30).

Em entrevista ao G1, o empresário Wilson Gonçalves contou que além do furto e da mensagem, os suspeitos também fizeram café no estabelecimento localizado na Avenida Mirassolândia, na Zona Norte da cidade.

“Eu me senti impotente. Além de toda essa ousadia, eles arromabaram portas roubaram um computador, tablet, secadores de cabelo novos, talões de cheque, a fiação do prédio, ferramentas e máquinas menores que usamos no dia a dia, já que fabricamos peças para bicicletas”, explica.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso.

Ainda segundo Wilson, o prejuízo é de aproximadamente R$ 10 mil. “Além do prejuízo ser grande, o pior é ser ironizado com este tipo de mensagem. As empresas da região são sempre furtadas e nós, empresários, queremos mais segurança. Nós pagamos impostos e geramos emprego. É o mínimo que devemos ter porque essa sensação é horrível”, conclui.





Fonte: G1, Rio Preto e Araçatuba