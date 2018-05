A equipe da Força Tática encontrou com o F.A.S., de 20 anos, porções de crack e cocaína, além de certa quantia em dinheiro

publicado em 07/05/2018

Com o jovem infrator, identificado como F.A.S., de 20 anos, os policiais encontraram drogas e dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

O trabalho realizado pela Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga combateu mais uma vez o tráfico de drogas no município na tarde desta segunda-feira (7). O flagrante foi registrado no bairro Palmeiras I e com o jovem infrator, identificado como F.A.S., de 20 anos, os policiais encontraram drogas e dinheiro.

De acordo com a PM, o patrulhamento pela Zona Sul da cidade teve como objetivo localizar um traficante que estaria vendendo entorpecentes próximo a uma igreja evangélica. Em determinado momento, os policiais conseguiram avistar o rapaz, que tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder várias pedras de crack e certa quantia em dinheiro. Questionado, o jovem confessou que vendia drogas pelo local e, inclusive, falou para a equipe que guardava a maior parte das drogas em uma casa abandonada. Durante buscas pelo local indicado, a polícia localizou vários pinos de cocaína, diversas porções de maconha e dezenas de pedras de crack.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). No local, sua prisão pelo crime de tráfico de drogas foi ratificada, sendo o indicado encaminhado para a cadeia local, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, com o apoio da equipe da ROCAM, composta pelo cabo Rodrigo e soldado Freire.