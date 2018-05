L.S.C., de 43 anos, foi flagrado pela equipe da Força Tática na avenida João Gonçalves Leite

publicado em 03/05/2018

L.S.C., de 43 anos, estava carregando diversos produtos de construção pela avenida João Gonçalves Leite (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem por furto na noite desta quarta-feira (2), no bairro Jardim Alvorada. Identificado como L.S.C., de 43 anos, o infrator estava carregando diversos produtos de construção pela avenida João Gonçalves Leite.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina pela Zona Oeste da cidade. Em determinado momento, a equipe avistou um homem carregando uma carriola com diversos produtos de construção, sendo o mesmo abordado em seguida. Questionado, o infrator confessou ter furtados os materiais em duas obras.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, as vítimas do furto foram identificadas e reconheceram os objetos como sendo de suas propriedades. O delegado de plantão, em seguida, ratificou a voz de prisão e determinou o recolhimento do homem para a cadeia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, composta pelo sargento Martines e cabos Leandro e Edwaldo.