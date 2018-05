Segundo a Polícia Rodoviária, animal morreu e vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto

publicado em 02/05/2018

Duas pessoas ficaram feridas após atropelamento de búfalo em rodovia de Catanduva (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Duas pessoas ficaram feridas depois que o carro onde elas estavam atropelou um búfalo, na Rodovia Washington Luís, em Catanduva, na madrugada desta terça-feira (1).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) com ferimentos graves.

O animal morreu e o acidente será investigado pela Polícia Civil.