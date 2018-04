Além dele, a polícia também apreendeu um menor com uma motoneta produto de furto

publicado em 19/04/2018

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um rapaz pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (18), no bairro Matarazzo. Contra ele também havia uma suspeita de estupro pelo município de Fernandópolis. Além dele, a polícia também apreendeu um menor com uma motoneta produto de furto.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento pelas ruas da cidade a fim de localizar uma motoneta Honda/Biz, de cor preta, produto de furto registrado em Fernandópolis na terça-feira (17). Em determinado momento, os policiais avistaram um indivíduo, identificado como P.H.S.P, saindo correndo de uma viela localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo, sendo o mesmo abordado de imediato.

Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder um invólucro contendo várias pedras de crack. Após pesquisa, foi constatado que o infrator também é suspeito de um crime de estupro pelo município de Fernandópolis. Questionado sobre a motocicleta, o rapaz informou que teria vendido para um menor desconhecido em troca dos entorpecentes que seriam vendidos em Fernandópolis.

Após realizar diligências nas proximidades daquela região, a PM conseguiu encontrar o menor infrator, identificado como G.S.F., quem em seu poder os policiais encontraram o veículo produto de furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior e apreensão ao menor. Ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde a delegada ratificou a voz de prisão e apreensão, permanecendo os dois à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, soldados Rezende e Santana, com o apoio da Força Tática, Comando Grupo Patrulha e comandante da Cia de Votuporanga.