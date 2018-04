O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe no bairro Jardim Aeroporto, às margens da rodovia

publicado em 17/04/2018

O rapaz, identificado como A.J.S., de 36 anos, foi encontrado às margens da rodovia Péricles Belini (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na tarde desta terça-feira (17), um indivíduo com mandado de prisão em seu desfavor pela prática de furto, na Zona Sul da cidade. O rapaz, identificado como A.J.S., de 36 anos, foi encontrado às margens da rodovia Péricles Belini.

Segundo informações da polícia, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Aeroporto, às margens da rodovia, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita, sendo o mesmo abordado em seguida. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, por meio de pesquisa, foi constatado que o mesmo tinha passagem por tráfico de drogas, roubo e furto.

Ainda de acordo com a PM, também foi constatado que tinha em desfavor do indiciado um mandado de prisão pelo crime de furto. O homem foi conduzido para o 3º Distrito Policial, onde o delegado tomou ciência dos fatos e o encaminhou para a cadeia pública de Santa Fé do Sul.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins, com o apoio da equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra.