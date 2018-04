O rapaz, identificado como R.S.R., de 30 anos, já é conhecido nos meios policias pela prática de vários crimes

publicado em 24/04/2018

ROCAM prende procurado pela Justiça no Jardim Belo Horizonte II (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um indivíduo com um mandado de prisão em seu desfavor, na noite desta segunda-feira (23), no Jardim Belo Horizonte II. O rapaz, identificado como R.S.R., de 30 anos, já é conhecido nos meios policias pela prática de vários crimes.

Segundo informações da polícia, o infrator foi localizado durante patrulhamento de rotina pela Zona Oeste de Votuporanga. Em determinado momento, pelo bairro Jardim Belo Horizonte II, os policiais avistaram um homem caminhando pela via pública quando, ao perceber a presença policial, agiu de maneira suspeita, sendo abordado em seguida.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, após pesquisa, foi constatado que o mesmo possuía em seu desfavor um mandado de prisão por pensão alimentícia. O rapaz, inclusive, de acordo com a PM, também possui diversas passagens pela polícia pelos crimes de desacato, porte de entorpecente, receptação, entre outros.

O homem de 30 anos foi conduzido em seguida para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e encaminhou o infrator para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins, e da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra.